Türk Telekom büyüme ve yatırım hızını üçüncü çeyrekte artırdı

Türk Telekom 2026 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

Türk Telekom, 2026 yılı üçüncü çeyreğinde konsolide finansal ve operasyonel performansında belirgin bir ivme yakaladığını duyurdu. Şirket, gelirlerini yıllık bazda yüzde 11,9 artışla 86,4 milyar TL seviyesine taşırken, çeyreklik bazda faaliyet kârlılığını da güçlü tutmayı başardı.

finansal performans ve yatırım büyüklüğü:

Üçüncü çeyrekte şirketin FAVÖK’ü yıllık bazda yüzde 6,9 artışla 37 milyar TL olarak gerçekleşti ve FAVÖK marjı %42,9 seviyesine ulaştı. Net kâr ise bu çeyrekte 7,7 milyar TL olarak açıklandı. Şirket açıklamasına göre, lisans bedelleri ve güneş enerjisi yatırımları hariç tutulduğunda bu çeyrekte yatırım harcaması yıllık bazda yüzde 20,2 artarak 27,9 milyar TL oldu.

Ayrıca şirketin ilk 9 aylık verilerinde, aynı kalemler hariç yatırım harcamalarının yıllık bazda yüzde 38 artışla 71,6 milyar TL seviyesine ulaştığı belirtildi. Bu rakamlar Türk Telekom’un altyapı ve teknolojiye yönelik kesintisiz yatırım önceliğini ortaya koyuyor.

abone sayısı ve altyapı gelişmeleri:

Operasyonel anlamda Türk Telekom’un toplam abone sayısı üçüncü çeyrek itibarıyla 58,5 milyone ulaştı. Mobil tarafta şirketin abone sayısı 33,4 milyon olarak kaydedildi ve bu dönemde mobilde net 670 bin abone kazanımı yaşandı. Son 12 ayda faturalı net abone kazanımı 2,8 milyone ulaştı.

Sabit geniş bant tabanı üçüncü çeyrekte 15,4 milyon olarak seyrederken, fiber abonelerin sabit geniş bant içindeki payı %94,6 seviyesine yükseldi. Türk Telekom’un fiber ağ uzunluğu 592 bin kmyi bulurken, fiber hane kapsaması 34,8 milyone ulaştı. FTTH/B hane kapsaması çeyreklik bazda 787 bin artış göstererek 19 milyon seviyesine geldi.

strateji, iş birlikleri ve sürdürülebilirlik taahhütleri:

CEO Ebubekir Şahin, teknolojiyi sürdürülebilir geleceğin merkezi bir aracı olarak konumlandırdıklarını ve dijital dönüşüm projelerinin çeyrekteki büyümeye katkı sağladığını vurguladı. Şahin, kamu ve özel sektör iş birlikleriyle ülkenin dijital dönüşümünde rol üstlendiklerini ifade etti ve COP31 kapsamında şirketin iletişim ve teknoloji altyapısını uçtan uca sağlayacaklarını belirtti.

Türk Telekom ayrıca milli teknoloji ekosistemine katkı sunma hedefiyle Ar-Ge çalışmalarını ve yerli üretim projelerini öne çıkarıyor. Şirket, ASELSAN ile yürütülen yerli telefon projesini örnek göstererek, yerli cihazın teknoloji, donanım, yazılım ve kullanıcı deneyimi açısından rekabetçi olmasının amaçlandığını aktardı.

Şirketin üçüncü çeyrek sonuçları, gelir ve FAVÖK tarafında sürdürülebilir kârlılığın korunduğunu, yatırım ve altyapı hamleleriyle ise uzun vadeli büyüme zeminini güçlendirdiğini gösteriyor. Türk Telekom, sunduğu geniş altyapı ve hizmet yelpazesiyle hem ülke içindeki dijital kapsama hem de uluslararası platformlardaki sorumluluklarına odaklanmaya devam edecek.

TÜRK TELEKOM, 2026 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK FİNANSAL VE OPERASYONEL SONUÇLARINI AÇIKLADI.