Bölgesel üretime ivme: OKA 100 milyon TL'lik destek paketi ve yerel yatırımları görüştü

Toplantı gündemi ve katılımcılar:

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) 2026 Ekim Yönetim Kurulu Toplantısı, Tokat Valisi Abdullah Köklü başkanlığında ve Samsun Valisi Orhan Tavlı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda OKA desteğiyle bölgede hayata geçirilen projelerin ilerleme durumu ile iki önemli destek programının ön çalışmaları ve çağrı süreçleri değerlendirildi.

Anadoludakilerle Yaşayan Değerler mali destek programı:

Toplantıda program hakkında ayrıntılı bilgi verildi. OKA tarafından 100 milyon TL bütçeyle tasarlanan programın amacı, yöresel ve geleneksel ürünlerin ticarileştirilmesi, katma değerinin artırılması ve ulusal ile uluslararası pazarlara erişiminin kolaylaştırılması olarak açıklandı. Program kapsamında kooperatifler, küçük işletmeler ve kamu tarafından işletilen şirketler desteklenmesi planlanıyor.

Destek kalemleri arasında üretim altyapısının geliştirilmesi, ürün standardizasyonu, ambalajlama, markalaşma, sertifikasyon ile e-ticaret ve e-ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi yer alıyor. Toplantıda, bu desteklerin bölgesel değer zincirlerine entegrasyon ve pazar erişimi açısından önceliklendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yerel Kalkınma Hamlesi teşvik programı sonuçları:

2025 yılı çağrı döneminde bölgeden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na iletilen projeler içinden 20 proje destek almaya hak kazandı. Bu projelerin yatırıma dönüşmesiyle bölgede yaklaşık 12 milyar TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesi ve 1.400 kişilik ilave istihdam oluşturulması öngörülüyor.

Desteklenen projeler çeşitlilik gösteriyor; meyve atıklarının değerlendirilmesi, likit yumurta üretimi, jeotermal sera kurulumu ve motorlu taşıt ürünleri imalatı gibi alanlardaki yatırımlar dikkat çekiyor. 2026 çağrı döneminde ise bölgeden ön başvurusu yapılan 74 projeten 50'si kesin başvuru aşamasını tamamlayarak teknik değerlendirme sürecine alındı. Ekim toplantısında bu teknik değerlendirme sonuçları da istişare edildi.

Toplantıda, Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında hayata geçirilecek yatırımların bölgenin üretim ve ihracat kapasitesini artırarak yeni yatırım ve istihdam imkanları oluşturmasına katkı sağlayacağına dair değerlendirmeler yapıldı.

Sonuç ve izlenecek yol:

Toplantıya ayrıca Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, il genel meclisi başkanları, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Tokat TSO Başkanı Fatih Gökdere katıldı. Yönetim Kurulu, teknik değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından destek alan projelerin uygulamaya geçirilmesine yönelik adımların hızlandırılması yönünde mutabakata vardı.

OKA, önümüzdeki dönemde programların saha uygulamaları ve izleme-eğitim faaliyetleriyle desteklerin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) 2026 YILI EKİM AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, TOKAT VALİSİ ABDULLAH KÖKLÜ BAŞKANLIĞINDA, SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI’NIN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.