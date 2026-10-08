kuto'da otelciler komitesi için seçimler 9 kasım 2026'da yenilenecek

seçimin iptaline ilişkin karar

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) yönetimi, 3 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 1. Meslek Komitesi (Otelciler) seçimlerinin Aydın İl Seçim Kurulu kararı doğrultusunda iptal edildiğini duyurdu. Kurulun kararı sonrası komite ve bu gruba ait meclis üyeliği seçimleri yeniden yapılacak.

yenileme süreci ve takvim:

KUTO tarafından açıklanan takvime göre, seçimler 9 Kasım 2026 tarihinde tekrarlanacak. Yeni süreç kapsamında tüm seçim işlemleri baştan yürütülecek; bunun içinde seçmen listelerinin yeniden ilan edilmesi ve güncellenmesi de yer alıyor. Oylamaya katılacak üyelerin listeleri yeniden düzenlenip ilan edilecek.

oy farkı ve itiraz aşaması:

3 Ekim'de yapılan seçimde mevcut Başkan Serdar Akdoğan'ın listesi ile Anıl Metin Oto'nun listesi arasında bir oy farkı oluşmuştu. Sonuçların ardından başlatılan itiraz süreci, Aydın İl Seçim Kurulu kararıyla seçimlerin yenilenmesiyle sonuçlandı. Otelciler Komitesi üyeleri, belirtilen tarihte yeniden sandık başına giderek yeni dönem temsilcilerini belirleyecek.

KUTO yönetimi, yenileme sürecinin şeffaf ve usulüne uygun şekilde yürütüleceğini belirtti. Yeniden yapılacak seçimlerin sonuçları, ilgili kurumların ve üyelerin bilgilendirilmesiyle kamuoyuna duyurulacak.

KUTO’DA OTELCİLER KOMİTESİ SEÇİMİ YENİLENECEK