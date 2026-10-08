Dolar 49,3334 +0,27%
Euro 55,2746 +0,34%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.595,50 +0,43%
EUR/USD 1,1217 +0,16%
Brent Petrol 103,92 +3,71%
--°

kuto'da otelciler komitesi için seçimler 9 kasım 2026'da yenilenecek

Kuşadası Ticaret Odası 1. Meslek Komitesi seçimleri Aydın İl Seçim Kurulu kararıyla iptal edildi; yenileme süreci 9 Kasım 2026'da başlayacak.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

kuto'da otelciler komitesi için seçimler 9 kasım 2026'da yenilenecek

seçimin iptaline ilişkin karar

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) yönetimi, 3 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 1. Meslek Komitesi (Otelciler) seçimlerinin Aydın İl Seçim Kurulu kararı doğrultusunda iptal edildiğini duyurdu. Kurulun kararı sonrası komite ve bu gruba ait meclis üyeliği seçimleri yeniden yapılacak.

yenileme süreci ve takvim:

KUTO tarafından açıklanan takvime göre, seçimler 9 Kasım 2026 tarihinde tekrarlanacak. Yeni süreç kapsamında tüm seçim işlemleri baştan yürütülecek; bunun içinde seçmen listelerinin yeniden ilan edilmesi ve güncellenmesi de yer alıyor. Oylamaya katılacak üyelerin listeleri yeniden düzenlenip ilan edilecek.

oy farkı ve itiraz aşaması:

3 Ekim'de yapılan seçimde mevcut Başkan Serdar Akdoğan'ın listesi ile Anıl Metin Oto'nun listesi arasında bir oy farkı oluşmuştu. Sonuçların ardından başlatılan itiraz süreci, Aydın İl Seçim Kurulu kararıyla seçimlerin yenilenmesiyle sonuçlandı. Otelciler Komitesi üyeleri, belirtilen tarihte yeniden sandık başına giderek yeni dönem temsilcilerini belirleyecek.

KUTO yönetimi, yenileme sürecinin şeffaf ve usulüne uygun şekilde yürütüleceğini belirtti. Yeniden yapılacak seçimlerin sonuçları, ilgili kurumların ve üyelerin bilgilendirilmesiyle kamuoyuna duyurulacak.

KUTO’DA OTELCİLER KOMİTESİ SEÇİMİ YENİLENECEK

KUTO’DA OTELCİLER KOMİTESİ SEÇİMİ YENİLENECEK

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de balıkçı tekneleri sezona güvenle hazırlanıyor
images

Burkay'dan Matlı'ya tebrik: BTSO'da yeni dönemde birlik ve büyüme vurgusu
images

Mahmut Özgener liderliğinde İZTO yeni döneme başladı
images

Adana sanayi odası'nda yeni dönem: Kıvanç ve Uçurum güven tazeledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ağaçkonak'ta tabancasını temizlerken sol ayağından yaralanan imam hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da iş çıkışı hedef seçilen kadın yol ortasında darp edildi

Mantar yolunda beklenmedik misafir: anne ayı ve iki yavruyla karşılaşma

kavga sırasında vurulan polis memuru yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı