Tasfiyede son aşama: 17 yatırım fonu için ödemeler başladı

Ödemeler başladı: tasfiye sürecinde önemli gelişme

İletişim Başkanlığı, Ziraat Bankası tarafından yürütülen fon tasfiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihli kararları çerçevesinde görevlendirilen Ziraat Bankası, bazı fonlara ilişkin ödeme transferlerini gerçekleştirdi.

İlgili fonlar ve sorumlu kurumlar:

Bankanın yürüttüğü süreçte, A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 yatırım fonu öncelikli tasfiye kapsamına alındı. İletişim Başkanlığı paylaşımında, bu fonlara ait tasfiye tutarlarının 8 Ekim 2026 itibarıyla Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Süreç nasıl işleyecek ve yatırımcılara etkisi:

Açıklamada, Ziraat Bankası tarafından aktarılan tasfiye tutarlarının, ilgili banka ve aracı kuruluşlar tarafından yatırımcı hesaplarına en hızlı şekilde aktarılacağı vurgulandı. Diğer fonlara ilişkin tasfiye işlemlerinin ise ilgili paydaşlarla koordinasyon halinde sürdüğü ve işlemler tamamlandıkça yatırımcılara bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

İletişim Başkanlığı, sürecin paydaş kurumlarla tüm hızıyla devam ettiğini ve kamuoyunu gelişmeler hakkında ivedilikle bilgilendireceğini bildirdi. Yatırımcıların, ödemelerin hesaba geçişini takip etmek için hesap hareketlerini ve ilgili banka/arıcı kuruluş duyurularını izlemesi önem taşıyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ZİRAAT BANKASI’NCA YÜRÜTÜLEN FON TASFİYE SÜRECİ KAPSAMINDA 17 YATIRIM FONUNA AİT ÖDEMELERİN BAŞLADIĞI DUYURULDU.