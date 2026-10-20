Bolu belediyesi davasında üst düzey üç isim ağır ceza aldı

Mahkeme kararını açıkladı

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Bolu Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında toplam 19 sanık yargılandı; bunlardan dördü tutuklu bulunuyordu. Dava, marketler, ruhsat, kurban ve kafe olaylarına ilişkin ayrı başlıklarda yürütüldü ve mahkeme heyeti çeşitli hapis cezaları ile beraat hükümleri verdi.

üst düzey isimlere verilen cezalar:

Mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ı marketler ve ruhsat olayları kapsamında her biri için 7 yıl 3 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Üç sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz ise marketler olayı yönünden 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı; Yılmaz hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmedildi.

mali işler, kurban ve kafe olaylarına ilişkin kararlar:

Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, rüşvet suçlaması kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı; hakkında adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

Kurban olayı kapsamında mahkeme, Tanju Özcan'a 34 mağdur yönünden ayrı ayrı 1 yıl 15 gün ile 1 yıl 8 ay arasında değişen cezalar verdi ve bu cezaların ertelenmesine hükmetti. Aynı olayda Ali Sarıyıldız hakkında etkin pişmanlık hükümleri dikkate alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verildi. Kurban olayıyla yargılanan Aydan Özdemir ve Leyla Beykoz ise ayrı ayrı beraat etti.

Kafe olayı kapsamında Mustafa Altındal 2 yıl 11 ay hapis cezası aldı ve mahkeme Altındal'ın tahliyesine hükmetti. Cihan Tutal hakkında yalan tanıklık suçundan 2 yıl 1 ay, suçluyu kayırma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi; Tutal hakkındaki adli kontrol tedbiri devam ettirildi. Adem Beraber ise suçluyu kayırma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Marketler olayı kapsamında irtikap suçlamasıyla yargılanan belediye meclis üyelerinin beraatine karar verildi. Mahkemenin hükmüyle bazı sanıkların tutukluluk halleri devam ederken, bazıları hakkında tahliye, bazıları hakkında ise beraat ve ertelenmiş cezalar verildi; böylece dava farklı suç tiplerine göre ayrışmış sonuçlar ortaya koydu.

MAHKEME HEYETİ, GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILAN BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN'A 7 YIL 3 AY 15'ER GÜN HAPİS CEZASI VERDİ.