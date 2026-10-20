Gördes'te tarlada iki kişinin hayatını kaybettiği saldırı: yasak ilişki iddiası

Gördes'te tarlada silahlı saldırı

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre ilişkiyi öğrendiği öne sürülen bir kişi av tüfeğiyle Bulut ailesinin bulunduğu tarlaya gitti. Olayda Arif Bulut (54) ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut (25) yaşamını yitirdi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olan Hasan Hüseyin Bulut ile eşi Duygu B. arasında ilişki olduğunu öğrendiği öne sürülen şüpheli İsmail B., tarlaya gözdağı vermek amacıyla gitti. İddialara göre şüpheli, yanında bulunan av tüfeğiyle önce Hasan'ı bacaklarından vurdu; o sırada oğlunu korumak için öne çıkan baba Arif Bulut ise göğsünden vuruldu. Her iki yaralı da olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma ve teslim:

Olayın duyulmasının ardından Bulut ailesinin yakınları tarlaya gelerek büyük üzüntü yaşadı. Jandarma ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi; ancak iddialara göre şüpheli av tüfeğiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve jandarmanın yürüttüğü ilk çalışmalar, olayın nedenine dair iddiaları doğrulamaya yönelik adımlar içeriyor. Resmi soruşturmanın sonuçları, olayın kesin sebeplerini ve sorumlulukları netleştirecek.

MANİSA'NIN GÖRDES İLÇESİNE BAĞLI BALIKLI MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRIDA BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ.