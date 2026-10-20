Tahran'da güven ve sınır meselesi: Munir'in İran temasları

Tahran'da resmi ziyaret ve temaslar:

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, resmi ziyaret kapsamında İran’ın başkenti Tahran’a geldi. Munir, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi ve güvenlik iş birliği ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

görüşmelerin odak noktaları:

Kalibaf ile Meclis binasında yapılan görüşmede, İran ile Pakistan arasındaki ilişkiler ile ABD ile yürütülen müzakere süreci masaya yatırıldı. Kalibaf, İslamabad’daki müzakerelere atıfta bulunarak ABD politikasına ilişkin tepkisini dile getirdi ve şu ifadeyi kullandı: "İslamabad’da ABD Başkan Yardımcısı’na açıkça söyledim. ABD’nin İslam Devrimi öncesinde ve sonrasında İran’a karşı uzun yıllardır sürdürdüğü olumsuz politikalar, bu ülkeye duyduğumuz güvensizliği en üst seviyeye çıkardı. Trump yönetiminin İslamabad Mutabakatı’nı ihlal etmesi ve Trump’ın tekrarlanan tehditleri, bu güvensizliği daha da derinleştirdi."

Kalibaf ayrıca İran’ın ABD ile müzakereler konusundaki tutumunun sabit olduğunu vurguladı ve "Söyleyecek yeni bir sözümüz yok. ABD, İran’ın New York’ta sunduğu 7 şartı yerine getirmediği sürece güvenimizi kazanamaz" dedi. Kalibaf, aynı zamanda İran’ın savaş istemediğini ancak ülkesini savunmaya hazır olduğunu belirterek, "Bataklığa saplanan taraf ABD’dir" değerlendirmesinde bulundu.

nükleer program ve güven koşulları:

Rızai ile yapılan görüşmede ise İran’ın nükleer politikası ve müzakere ön koşulları ön plana çıktı. Rızai, nükleer maddelerin ülkeden çıkarılmayacağını açıkça ifade ederek, "Zenginleştirilmiş nükleer maddelerin tek bir zerresi bile İran’dan çıkarılmayacak. Bu maddeler, ülke içinde kullanılmak üzere İran halkının sahip olduğu büyük bir sermaye ve milli servettir" dedi. Rızai ayrıca, ABD ile yeni görüşmelerin ancak "güven tesis edilmesi" koşuluyla mümkün olacağını, bunun da İran’ın şartlarının karşılanmasıyla başlayacağını belirtti.

Munir, görüşmelerde Pakistan yönetiminin selamlarını iletti; Ayaz Sadık ve Başbakan Şahbaz Şerifin selamlarını aktardığını kaydetti. Munir, iki ülke arasında sürdürülebilir iş birliğinin önemine değindi ve bölgesel meselelerde yabancı güçlerin müdahalesi olmadan koordinasyon çağrısında bulundu.

sınır sorunları ve iş birliği:

Görüşmeler sırasında İran-Pakistan sınırında son dönemde yaşanan geçiş sorunları da gündeme geldi. Kalibaf’ın sorusunu yanıtlayan Munir, sınırdaki aksaklıkların "geçici ve teknik nedenlerden" kaynaklandığını belirtti ve sınırın bugün itibarıyla yeniden açıldığını aktardı. Munir ayrıca İran ordusunun "40 günlük savaşta" gösterdiği direnişe dikkat çekti ve iki ülkenin sınır güvenliği ile bölgesel istikrar için yakın temasın süreceğini vurguladı.

Toplantılar, tarafların karşılıklı kaygıları ve beklentileri doğrudan dile getirdiği, sınır yönetimi, güvenlik iş birliği ve diplomasi alanlarında somut iletişimin öne çıktığı görüşmeler olarak kaydedildi. Ziyaret, İran-Pakistan hattında hem güvenlik hem de diplomasi ekseninde yeniden yapılanma sinyalleri taşıdı.

PAKİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI ASIM MUNİR, RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA GELDİĞİ İRAN'DA İRAN MECLİS BAŞKANI MUHAMMED BAKIR KALİBAF VE İRAN ULUSAL GÜVENLİK YÜKSEK KONSEYİ SEKRETERİ MUHSİN RIZAİ İLE BİR ARAYA GELDİ.