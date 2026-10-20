Dolar 49,5670 +0,01%
Euro 55,7233 +0,25%
Bist 11.797,70 +3,22%
Altın Gram 6.601,39 -0,43%
EUR/USD 1,1238 +0,19%
Brent Petrol 109,05 -0,46%
--°

Brüksel'de Fidan: iş birliği, güvenlik ve adalet gündemi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de European Policy Centre'de konuşarak Türkiye-Belçika ilişkileri ve güvenlik ile adalet iş birliğine dikkat çekti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 20:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Brüksel'de Fidan: iş birliği, güvenlik ve adalet gündemi

Brüksel'de Fidan: iş birliği, güvenlik ve adalet gündemi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika ziyareti kapsamında başkent Brüksel'de bulunan European Policy Centre isimli düşünce kuruluşunda bir hitap gerçekleştirdi. Fidan, ülkesi adına Avrupa ayağındaki temaslarını sürdürüyor; ziyaretin temel amacı ise Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı katılımı olarak açıklandı.

toplantı ve temasların kapsamı

Fidan'ın konuşması, iki ülke arasındaki diplomatik diyaloğun güçlendirilmesi ve kurumsal iş birliğinin artırılması çerçevesinde şekillendi. Konuşmada özellikle güvenlik, adalet ve içişleri alanlarındaki eşgüdümün önemine vurgu yapıldı. Bu vurgular, aynı zamanda Brüksel'deki toplantının gündem başlıklarıyla doğrudan örtüştü.

vurgular ve beklentiler

Hitapta, bölgesel gelişmeler ve ortak risklere karşı koordinasyon çağrısı ön plana çıktı. Fidan, ikili ilişkilerin hem ikili hem de çok taraflı platformlarda daha etkin kullanılmasının gerekliliğini işaret etti ve karşılıklı diyalog kanallarının canlı tutulmasının altını çizdi. Sözü edilen temalar, önümüzdeki günlerde yapılacak bakanlar toplantısında detaylandırılması bekleniyor.

Brüksel programı kapsamında Bakan Fidan'ın görüşmeleri ve toplantıdaki katkıları, iki ülkenin ortak gündemlerine yönelik somut adımların atılması yönünde izlenecek. Resmi temaslar sonrasında taraflar arasında devam edecek görüş alışverişi, ilişkilerin güncel tartışma alanları üzerinde yoğunlaşacak.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN BELÇİKA’DA EUROPEAN POLİCY CENTRE İSİMLİ DÜŞÜNCE KURULUŞUNDA BİR...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN BELÇİKA’DA EUROPEAN POLİCY CENTRE İSİMLİ DÜŞÜNCE KURULUŞUNDA BİR HİTAPTA BULUNDU.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pezeşkiyan: ABD yaptırımları kalkmadan müzakere olmaz
images

Bakan Yaşar Güler Katar'da savunma iş birliğini güçlendirmek üzere resmi ziyaret...
images

Tahran'da güven ve sınır meselesi: Munir'in İran temasları
images

DMM'den uyarı: Avrupa çöpünü Türkiye'ye dökme iddiaları ağır manipülasyon

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kadem’in inovasyonda kadın bilgi merkezi: kadınların bilim ve üretimdeki rolü ülke için anahtar

Yedi gün sonra bulunan Ahmet Derin için son görev: cenaze ailesine teslim edildi

Son dakikada gelen gol sonrası Fenerbahçe tribünleri İsmail Kartal'ı istifaya çağırdı

Oğuz Aydın'dan erken vuruş: Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde ilk sevinç

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi