Brüksel'de Fidan: iş birliği, güvenlik ve adalet gündemi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika ziyareti kapsamında başkent Brüksel'de bulunan European Policy Centre isimli düşünce kuruluşunda bir hitap gerçekleştirdi. Fidan, ülkesi adına Avrupa ayağındaki temaslarını sürdürüyor; ziyaretin temel amacı ise Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı katılımı olarak açıklandı.

toplantı ve temasların kapsamı

Fidan'ın konuşması, iki ülke arasındaki diplomatik diyaloğun güçlendirilmesi ve kurumsal iş birliğinin artırılması çerçevesinde şekillendi. Konuşmada özellikle güvenlik, adalet ve içişleri alanlarındaki eşgüdümün önemine vurgu yapıldı. Bu vurgular, aynı zamanda Brüksel'deki toplantının gündem başlıklarıyla doğrudan örtüştü.

vurgular ve beklentiler

Hitapta, bölgesel gelişmeler ve ortak risklere karşı koordinasyon çağrısı ön plana çıktı. Fidan, ikili ilişkilerin hem ikili hem de çok taraflı platformlarda daha etkin kullanılmasının gerekliliğini işaret etti ve karşılıklı diyalog kanallarının canlı tutulmasının altını çizdi. Sözü edilen temalar, önümüzdeki günlerde yapılacak bakanlar toplantısında detaylandırılması bekleniyor.

Brüksel programı kapsamında Bakan Fidan'ın görüşmeleri ve toplantıdaki katkıları, iki ülkenin ortak gündemlerine yönelik somut adımların atılması yönünde izlenecek. Resmi temaslar sonrasında taraflar arasında devam edecek görüş alışverişi, ilişkilerin güncel tartışma alanları üzerinde yoğunlaşacak.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN BELÇİKA’DA EUROPEAN POLİCY CENTRE İSİMLİ DÜŞÜNCE KURULUŞUNDA BİR HİTAPTA BULUNDU.