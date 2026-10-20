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Akşam yolculuğu şarampole dönüşü: üç kişi yaralandı

Siverek-Şanlıurfa kara yolunda akşam saatlerinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün aracının şarampole düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 21:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akşam yolculuğu şarampole dönüşü: üç kişi yaralandı

kaza yerinde ilk bulgular:

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole düşerek takla attı. Olay, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Ediz Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

araç ve yaralılar:

Sürücü M.S. (57) yönetimindeki 06 DH 7053 plakalı otomobil, Şanlıurfa istikametinde seyrederken direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle şarampole düştü ve takla attı. Kazada sürücü M.S. ile araçta yolcu olarak bulunan A.A. (51) ve M.A. (36) yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla yakındaki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA&#039;NIN SİVEREK İLÇESİNDE, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE...

ŞANLIURFA'NIN SİVEREK İLÇESİNDE, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE DÜŞTÜ, KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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