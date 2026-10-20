Mersin'de 10 milyonluk kaçak estetik malzemesi operasyonu: iki gözaltı

Operasyonun ayrıntıları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Yenişehir İlçe ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde şüpheliler M.K. ve N.A.'yı tespit ederek iş yeri, ev ve araçlarda arama yaptı.

Ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda, piyasa değeri 10 milyon 870 bin TL olarak değerlendirilen dolgu maddeleri, cilt gençleştirme ürünleri, enjeksiyon malzemeleri ve bazı tıbbi ilaçlar ele geçirildi. Bulunan malzemelerin estetik ve medikal uygulamalarda kullanıldığı bildirildi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Operasyon kapsamında M.K. ve N.A. gözaltına alındı. Gözaltındaki iki şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü ve soruşturmanın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü açıklandı.

MERSİN'DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA KAÇAK OLDUĞU BELİRLENEN PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON 870 BİN TL OLAN DOLGU VE ESTETİK MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.