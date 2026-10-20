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Mersin'de jandarma operasyonunda 10,87 milyon liralık kaçak dolgu ve estetik malzemesi ele geçirildi

Mersin'de jandarma, Yenişehir'de düzenlenen operasyonda 10,87 milyon TL değerindeki kaçak dolgu ve estetik malzemelerini ele geçirip iki şüpheliyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 20:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mersin'de jandarma operasyonunda 10,87 milyon liralık kaçak dolgu ve estetik malzemesi ele geçirildi

Operasyonun kapsamı ve yürütücü birimler:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Yenişehir İlçe ekipleri tarafından 'Kaçakçılıkla Mücadele' kapsamında çalışma yürütüldü. Ekiplerin çalışmasında merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesinde şüpheliler tespit edilerek operasyon başlatıldı.

Arama ve gözaltılar:

Operasyon kapsamında şüpheliler M.K. ve N.A. hakkında işlem yapılırken, işyeri, ev ve araçlarda arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucu önemli miktarda malzeme ele geçirildi ve iki kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şahıslar hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Ele geçirilen malzemelerin niteliği ve değeri:

Aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 870 bin TL olduğu belirtilen dolgu maddeleri, cilt gençleştirme ürünleri, enjeksiyon malzemeleri ve bazı tıbbi ilaçlar ele geçirildi. Yetkililer ele geçirilen malzemelerin estetik ve medikal uygulamalarda kullanıldığı bilgisini paylaştı.

Soruşturmanın yönü ve sonraki adımlar:

Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmada ele geçirilen ürünlerin kaynağı, satış ağı ve hukuki sorumlulukları ortaya çıkarmaya yönelik detaylı tespitlerin yapılacağı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreç ilerledikçe yeni bilgilendirmelerin yapılacağı kaydedildi.

Mersin&#039;de 10 milyonluk kaçak dolgu ve estetik malzemesi operasyonu: 2 gözaltı

Mersin'de 10 milyonluk kaçak dolgu ve estetik malzemesi operasyonu: 2 gözaltı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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