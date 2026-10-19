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Bolu davasında Tanju Özcan'ın yüz yüze savunma talebi reddedildi

Bolu Belediyesi soruşturmasında 3. duruşma başladı; 19 sanıklı davada savcı 217 yıla kadar hapis istedi, Özcan'ın salonda bulunma talebi reddedildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:50

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu davasında Tanju Özcan'ın yüz yüze savunma talebi reddedildi

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. duruşma

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında açılan davanın üçüncü celsesi bugün görüldü. Davada toplam 19 sanık yargılanıyor; bunlardan 4'ü tutuklu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında bazı sanıklar için 217 yıla kadar hapis cezaları talep etti ve dava karar aşamasına geldi.

duruşma düzeni ve katılımcılar:

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen duruşma, geniş katılım nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda oluşturulan özel salonda gerçekleştirildi. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan ile tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Diğer tutuklu sanıklar Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal ise salonda hazır edildi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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