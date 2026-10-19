Bolu davasında Tanju Özcan'ın yüz yüze savunma talebi reddedildi

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. duruşma

Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında açılan davanın üçüncü celsesi bugün görüldü. Davada toplam 19 sanık yargılanıyor; bunlardan 4'ü tutuklu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında bazı sanıklar için 217 yıla kadar hapis cezaları talep etti ve dava karar aşamasına geldi.

duruşma düzeni ve katılımcılar:

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen duruşma, geniş katılım nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda oluşturulan özel salonda gerçekleştirildi. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan ile tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Diğer tutuklu sanıklar Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal ise salonda hazır edildi.