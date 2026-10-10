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Bolu kampüsünde müzik şöleni: KoçFest 2026'da 15 bini aşkın öğrenci coştu

Koç Topluluğu'nun 100. yılı etkinliği KoçFest 2026, BAİBÜ kampüsünde Daddy-E, Nova Norda ve Athena ile 15 bini aşkın öğrenciyi buluşturdu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 00:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bolu kampüsünde müzik şöleni: KoçFest 2026'da 15 bini aşkın öğrenci coştu

Bolu kampüsünde koçfest coşkusu

Koç Topluluğu'nun 100'üncü yılı kapsamında düzenlenen KoçFest 2026, üçüncü durağı olan Bolu'da binlerce üniversiteliyi bir araya getirdi. BAİBÜ (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi) kampüsünde gerçekleşen etkinlikte 15 bini aşkın öğrenci müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşadı.

sahnede kimler vardı:

Festival, Daddy-E & DJ Dear Darling'in hareketli setiyle başladı ve alana gelen gençleri hemen coşturdu. Ardından sırayla sahneye çıkan Nova Norda ile devam eden program, Türkiye rock müziğinin tanınmış grubu Athena performansıyla doruğa ulaştı. Konser sırasında alanı dolduran üniversiteliler, sanatçıların şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti ve gece boyunca yüksek bir enerji hakim oldu.

koçfest'in geçmişi ve yol haritası:

Temelleri 2006'da üniversitelerde spor kültürünü geliştirmek amacıyla atılan KoçSporFest, yıllar içinde müzik ve eğlenceyi de kapsayacak şekilde büyüdü. 2026 yılı için festival özellikle müziğe odaklandı ve Türkiye'nin yedi farklı bölgesinde 300 bini aşkın üniversite öğrencisine ulaşması hedeflendi. KoçFest; Çanakkale ve Ankara'nın ardından Bolu'ya uğradı ve program, 13 Ekim'de Gaziantep Üniversitesi ile devam edecek. Etkinlikler sırasıyla Gaziantep, Adana ve Antalya'da sürecek ve 22 Ekim'de İzmir'de tamamlanacak.

BAİBÜ'deki gece, KoçFest 2026'nın kampüslerde yarattığı canlı atmosferin bir göstergesi olarak kayda geçti; organizasyon, gençlere yönelik müzik ve sosyalleşme imkânlarını bir araya getirerek programını sürdürmeyi planlıyor.

KOÇ TOPLULUĞU’NUN 100&#039;ÜNCÜ YILI KAPSAMINDA 6 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KAMPÜSLERE DÖNEN TÜRKİYE&#039;NİN...

KOÇ TOPLULUĞU’NUN 100'ÜNCÜ YILI KAPSAMINDA 6 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KAMPÜSLERE DÖNEN TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GENÇLİK FESTİVALLERİNDEN KOÇFEST'İN ÜÇÜNCÜ DURAĞI BOLU OLDU. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ'NDE (BAİBÜ) BUGÜN DÜZENLENEN FESTİVALE KATILAN 15 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ, MÜZİK VE EĞLENCE DOLU BİR AKŞAM YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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