DTSO İş Kadınları Meclisi'nden 25 Kasım açıklaması

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) İş Kadınları Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Rojin Kabaiş isminin verildiği kütüphanenin önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Etkinlikte DTSO Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş, DTSO İş Kadınları Meclisi üyeleri ve Yenişehir Belediyesi Eş Başkanı Safiye Akdağ bulundu.

etkinlikte vurgulanan temel noktalar:

DTSO İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen tarafından okunan açıklamada, Rojin Kabaiş şahsında yaşamdan koparılan, şiddete maruz kalan ve adalet arayışında olan tüm kadınların sesi olunmak istendiği ifade edildi. Açıklamada kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel boyutta ele alınmaması gerektiği, özellikle ekonomik şiddetin kadınların yaşamlarını ve özgürlüklerini doğrudan etkilediği vurgulandı.

Ekingen, TÜİK verilerine atıfta bulunarak yaklaşık her beş kadından birinin yaşamının bir döneminde ekonomik şiddete maruz kaldığını belirtti ve kadınların ekonomik bağımsızlığının güvenli yaşam kurabilmeleri açısından kritik olduğunu ifade etti.