Mereto Dağı'nda 25 Kasım farkındalık tırmanışı

Diyarbakır’ın Kulp İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla Mereto Dağı'na zirve tırmanışı düzenledi. Etkinlik, şiddetle mücadelede farkındalık oluşturma hedefini taşıdı.

zorlu rota ve hava koşulları:

Tırmanış, Batman’ın Sason ilçesine bağlı Yürekli köyü güzergâhından sabah 05.00'te başladı. Ekip, karla kaplı yamaçlar, yoğun sis ve zorlayan kış şartlarıyla karşılaştı; yaklaşık 7,5 saat süren yürüyüşün ardından saat 12.30'da zirveye ulaşıldı. Katılımcılar, zorlu parkur ve iklim koşullarına rağmen yürüyüşü tamamlayarak mesajlarını duyurmayı başardı.

zirvede verilen mesaj ve toplumsal vurgu:

Zirvede açılan pankartla kadına yönelik şiddete karşı dayanışma ve ortak mücadele çağrısı yapıldı. Etkinlik boyunca vurgulanan temel nokta, şiddetin önlenmesinde sadece hukuki adımların değil, toplumun geniş kesimlerinde oluşacak bilinç ve dayanışmanın da belirleyici olduğuydu. Kulp Belediyesi'nin organizasyonu, bu bilinçlenmenin saha çalışmalarıyla desteklenmesinin önemini gösterdi.

Yürüyüş ve zirvede yapılan çalışmanın hedefi, hem yerel düzeyde görünürlük sağlamak hem de 25 Kasım’ın sembolik anlamını pratiğe dökerek şiddetle mücadelede süreklilik talep etmektir. Etkinlik, zorlu koşullara rağmen katılımın ve mesajın güçlü olduğuna işaret etti.

DİYARBAKIR’IN KULP İLÇE BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUMSAL DUYARLILIĞI ARTIRMAK AMACIYLA MERETO DAĞINA ZİRVE TIRMANIŞI DÜZENLEDİ.