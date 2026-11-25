Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan ile Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.
görüşmenin içeriği:
Gerçekleştirilen ziyarette Başsavcı Kapağan ve Adalet Komisyonu Başkanı Şeker, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir süre görüşerek karşılıklı değerlendirmelerde bulundu ve bilgi alışverişinde bulundu.
vali'nin değerlendirmesi:
Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
BAŞSAVCI KAPAĞAN VE KOMİSYON BAŞKANI ŞEKER’DEN VALİ HACIBEKTAŞOĞLU’NA ZİYARET
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