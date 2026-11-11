Malatya'da ekim ayında 67 bin 967 yolcuya hizmet verildi

Malatya havalimanı ekim ayı hareketliliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2026 Ekim ayına ilişkin resmi uçuş istatistiklerini açıkladı.

Açıklamaya göre, Ekim ayında iç hat yolcu trafiği 66 bin 855, dış hat yolcu trafiği bin 112 oldu. Böylece ay boyunca toplam 67 bin 967 yolcuya hizmet verildi.

uçak trafiği ve operasyon sayıları:

Ekim ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 416, dış hatlarda 16 olmak üzere toplam 432 uçuş olarak kaydedildi. Bu rakam, havalimanının aylık operasyon yoğunluğunu ortaya koyuyor.

yük trafiği ve 10 aylık kümülatif veriler:

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği Ekim ayında toplam 543 ton seviyesinde gerçekleşti. Ocak–Ekim dönemine bakıldığında ise Malatya Havalimanı'nda 10 aylık toplam yolcu trafiği 708 bin 320, uçak trafiği 4 bin 482 ve yük trafiği (kargo+posta+bagaj) 5 bin 898 ton olarak kaydedildi.

Veriler, Ekim ayındaki yolcu yoğunluğunun büyük ölçüde iç hatlardan geldiğini gösteriyor; aylık uçuş sayısı ve yük miktarı ise havalimanının bölgesel taşımacılıktaki rolünü koruduğunu işaret ediyor. Açıklanan rakamlar DHMİ Genel Müdürlüğü verilerinden alınmıştır.

MALATYA’NIN EKİM AYI UÇUŞ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI