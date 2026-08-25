Yüksekova için 48 konutluk sağlam yaşam alanı inşa ediliyor

Yüksekova'da TOKİ projesi hızla yükseliyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, son dönem depremleri ve doğal afet riskleri dikkate alınarak başlatılan zemin odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilçenin en sağlam zeminlerinden biri olarak değerlendirilen Esentepe Mahallesi Pizok TOKİ mevkiinde yeni bir konut projesi hayata geçirildi.

Projenin teknik özellikleri:

Projede 6 katlı olarak tasarlanmış, toplam 3 blok ve 48 konut bulunuyor. Modern mimari anlayışıyla planlanan yapılar, yapı güvenliği standartlarına uygun inşa ediliyor ve kaba inşaat aşaması planlanan takvime göre ilerliyor. Çalışma alanında çevre güvenliği ve iş sağlığı önlemleri titizlikle uygulanıyor.

Şantiye organizasyonu ve iş güvenliği:

İnşaat sahasında yoğun bir tempoyla çalışan yüklenici firma, şu anda 110 kişilik uzman kadroyla aralıksız mesai yapıyor. Firma, zamanla yarıştıklarını belirtirken aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği (İSG) önlemlerini en üst seviyede tuttuğunu vurguluyor. Yerel halk, binaların yükselmesini memnuniyetle karşılıyor ve projenin getireceği fiziksel güvenlik ile yaşam kalitesi artışını bekliyor.

Projenin teknik şefi Umut Göktaş, Yüksekova halkına depreme dayanıklı, estetik ve konforlu yaşam alanları teslim etme hedeflerini şu sözlerle özetledi: 'İlçemizin depremsellik gerçeğini biliyoruz. Bu yüzden TOKİ bünyesinde, Yüksekova’nın zemin kalitesi en yüksek bölgesinde ve ilçemize yakışacak estetik bir projeye imza atıyoruz. Amacımız, tüm güvenlik önlemlerini eksiksiz uygulayarak yasal süre içinde inşaatı tamamlamak ve hak sahiplerine güvenle oturabilecekleri yuvalar teslim etmektir.'

Doğal afetlere karşı alınan zemin odaklı bu önlemler, bölgedeki konut stokunun güvenli hale getirilmesi ve kentsel dayanıklılığın artırılması açısından önem taşıyor. Projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanıp hak sahiplerine anahtar tesliminin yapılması hedefleniyor.

Yerel yönetimler ve TOKİ yetkilileri, benzer nitelikteki çalışmaları sürdüreceklerini belirterek Yüksekova genelinde daha sağlam ve güvenli yaşam alanları oluşturma yönündeki kararlılıklarını yineliyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE SON DÖNEMDE YAŞANAN DEPREMLER VE DOĞAL AFET RİSKLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK BAŞLATILAN ZEMİN ODAKLI KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KONUT HAMLESİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.