Talas'tan tarihi vurgu: başkan Yalçın Malazgirt zaferinin önemini hatırlattı

Başkan Yalçın'ın mesajı:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinin dönüm noktası olan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yayımladı. Yalçın, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu ordusunun Bizans ordusuna karşı kazandığı zaferin tarihî önemine dikkat çekti ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Ağustos'un tarihî yeri:

Mesajında Ağustos ayının Türk tarihindeki kıymetini öne çıkaran Başkan Yalçın, şunları ifade etti: 'Ağustos, 'Zaferler Ayı' olarak bilinir. Bu ay içerisinde başta Malazgirt Zaferi olmak üzere, Otlukbeli Zaferi, Çaldıran Zaferi, Mercidabık Zaferi, Belgrad'ın Fethi, Mohaç Zaferi, Kıbrıs'ın Fethi ve nihayetinde 30 Ağustos Zaferi yer alır.' Yalçın, bu bağlamda Malazgirt'in Anadolu kapılarını Türklere açan bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Anadolu'da süreklilik ve anma:

Başkan Yalçın, Türk milletinin Anadolu'daki varlığının Malazgirt ile başlayan süreçte pek çok zaferle güçlendiğini vurgulayarak, 'Bu topraklardaki mücadelemiz, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fethi ile başladı, nice zaferler yaşandı ve nihayetinde 30 Ağustos Zaferi ile taçlandırıldı.' ifadelerini kullandı. Mesajını sonlandırırken Yalçın, Malazgirt Zaferi'nin mimarı Sultan Alparslan ve o dönemin kahraman askerlerine rahmet ve minnetle andığını belirtti: 'Bu vesile ile bize Anadolu'nun kapılarını açan şanlı komutan Alparslan ve askerlerini bir kez daha gururla, rahmetle ve minnetle anıyorum.'

Yalçın'ın açıklaması, Talas Belediyesi'nin ve yerel yönetimlerin tarihî bilinç ve anma faaliyetlerine verdiği önemi yeniden ortaya koydu; mesaj, Malazgirt'in hem tarihî hem de kültürel açıdan taşıdığı değere vurgu yaparak sonlandı.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN; MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, ANADOLU’NUN TÜRK YURDU HALİNE GELMESİNİN DÖNÜM NOKTASI OLAN ZAFERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.