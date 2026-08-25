Körfezde kavurucu günler: termometre 40'ın üzerinde

Edremit Körfezi'nde artan sıcaklıklar:

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde yer alan Burhaniye, Edremit, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde etkili olan sıcak hava, günlük yaşamı zorluyor. Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda öğle saatlerinde yapılan ölçümlerde termometrelerin 40 derecenin üzerinde değerler gösterdiği bildirildi.

göç eden kalabalık ve yaşam ritmi:

Öğle saatlerinde hissedilen yüksek sıcaklık nedeniyle açık alanlardaki hareketlilik azalırken, vatandaşlar gölgelik alanlara, park ve sahil bölgelerine yöneliyor. Yerel işletmelerde müşteri akışı öğleden sonraya kayıyor ve açık hava planlarında değişiklikler yaşanıyor.

uzmanların uyarıları ve beklentiler:

Meteorolojik verilere göre bölgedeki sıcak hava dalgasının hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle günün en sıcak saatlerinde doğrudan güneş altında uzun süre kalınmaması, yeterli sıvı tüketilmesi ve hassas grupların (çocuklar, yaşlılar, kronik hastalar) korunması konusunda uyarıyor.

BALIKESİR’İN EDREMİT KÖRFEZİ’NDE BULUNAN YAZLIK İLÇELERDE ETKİLİ OLAN SICAK HAVA VATANDAŞLARI BUNALTIYOR. BURHANİYE İLÇE MERKEZİNDE TERMOMETRELER ÖĞLE SAATLERİNDE 40 DERECENİN ÜZERİNİ GÖSTERİRKEN, SICAKLIKLARIN HAFTA ORTASINA KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRMESİ BEKLENİYOR.