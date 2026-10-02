Niğde'nin lezzet mirası on günlüğüne sahneye çıktı

Niğde 6. gastronomi festivaline kortejle başladı

Niğde Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Niğde Gastronomi Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Derbent Kavşağı’ndan hareket eden kortej, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanındaki festival alanında sona erdi. Açılışa protokol üyeleri, kurum temsilcileri, şefler, üreticiler, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programı ve kortej:

Festival alanında gerçekleştirilen açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan yetkililer, festivalin kent yaşamına sağlayacağı katkılara dikkat çekti ve katılımcılara yönelik etkinlik takvimi hakkında bilgi verildi. Konuşmaların ardından festivalin başlangıcını simgeleyen gastronomi ateşi yakıldı ve katılımcılara aşure ikram edildi.

Gastronominin tarihsel ve kültürel boyutu:

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, gastronominin sadece yemeklerden ibaret olmadığını; bir kentin üretimini, kültürünü ve tarihini yansıtan önemli bir değer olduğunu vurguladı. Akmeşe, Tyana'da yaşamış Chrysippos’un yaklaşık 2 bin yıl önce kaleme aldığı ekmek tariflerine atıfta bulunarak bölgenin kadim sofra kültürüne dikkat çekti. Ayrıca un, peynir, bal ve haşhaş gibi ürünlerin Niğde coğrafyasında çok eski dönemlerden bu yana kullanıldığını ve bugün de tarımsal üretimde kentin önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktardı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Niğde'nin hem tarımsal ürünleri hem de binlerce yıllık mirasıyla zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu belirtti. Özdemir, Niğde mutfağının oluşumunda kadınların rolüne dikkat çekerek kadınlara teşekkür etti ve kentten çıkan gastronomi başarılarının ulusal ve uluslararası platformlarda görünür olmasının önemine işaret etti. Özdemir, Niğdeliler hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: 'Niğdeliler zenginliğini vitrinlerinde göstermezler, sofralarında gösterirler.'

Uluslararası katılım ve etkinlikler:

Festivalin her geçen yıl büyüdüğünü ifade eden Özdemir, organizasyonun artık uluslararası bir boyuta ulaştığını söyledi. Festivalde 10 farklı ülkeden yaklaşık 400 şefin yer aldığı belirtildi. 2-11 Ekim tarihleri arasında sürecek festival boyunca Niğde’nin yöresel yemekleri, coğrafi işaretli ürünleri ve mutfak kültürü çeşitli etkinliklerle tanıtılacak. Yerli ve yabancı şeflerin katılımıyla gerçekleştirilecek gastronomi etkinliklerinin yanı sıra farklı gösteriler ve konser programları da festival programında yer alıyor.

Organizasyonun ilk gününde akşam saatlerinde sanatçı Kıraç Niğdelilerle buluşacak. Festival alanında planlanan sergi, tadım ve atölye çalışmalarıyla kentle ve ziyaretçilerle doğrudan etkileşim hedefleniyor. Yetkililer, bu tür etkinliklerin hem yerel üreticilere hem de Niğde'nin gastronomi kimliğinin tanıtımına katkı sağlayacağını vurguladı.

Festival, kentin tarihsel birikimini ve tarımsal çeşitliliğini ön plana çıkararak on günlük süre boyunca hem yerel halkı hem de gelen ziyaretçileri Niğde mutfağıyla buluşturmayı amaçlıyor.

NİĞDE’DE 6. GASTRONOMİ FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI