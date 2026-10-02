Galatasaray pendik'te 3-3'lük hazırlık maçında geri döndü

maçtaki temel gelişmeler:

Galatasaray, milli maçlar arasındaki hazırlık müsabakasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile Pendik Stadyumu'nda karşılaştı. Yoğun yağmur altında oynanan mücadele 3-3 berabere sonuçlandı. Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.

Maçın ilk yarısında ev sahibi Pendikspor, 15. dakikada Taha Emre İnce, 24. dakikada Hakan Yeşil ve 35. dakikada Bekir Karadeniz ile üç gol bularak soyunma odasına 3-0 önde girdi. Galatasaray ikinci yarıda bulduğu gollerle skoru eşitledi ve mücadele 3-3 sona erdi.

goller ve oyuncu değişiklikleri:

Sarı-kırmızılıların gollerini 67. dakikada Arda Ünyay, 84. dakikada Arda Tagay ve 88. dakikada penaltıdan Kaan Ayhan attı. İkinci yarıda Galatasaray kadrosuna dahil olan isimler arasında Arda Tagay, Ismail Jakobs, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Onur Kağan Yıldız, Ada Metin Karatepe ve Efe Gündal yer aldı.

Pendikspor sahaya Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Taha Emre İnce, Ahmet Özkaya, Abifade, Hakan Yeşil, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Emrah Başsan, Hrelja ve Thuram 11'i ile çıktı.

bitshiabu'nun galatasaray'daki ilk maçı:

Bu sezon transfer edilen Fransız stoper El-Chadaille Bitshiabu, Pendikspor karşısında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. 21 yaşındaki futbolcu mücadeleye 11'de başladı ve maçın tamamında sahada kalarak 90 dakika oynadı.

protokolde başkan ve yönetim:

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Pendikspor ile oynanan dostluk maçını yönetim kurulu üyeleriyle birlikte protokol tribününden takip etti. Başkanın müsabakayı yerinde izlemesi ve takımın performansını takip etmesi dikkat çekti.

Hazırlık dönemindeki bu tür karşılaşmalar takım için kondisyon ve uyum testleri açısından önem taşıyor. Galatasaray, ilk yarıda yaşadığı geriden gelme örneğiyle ikinci yarıdaki direnç ve gol üretme kapasitesini gösterirken, savunmada ve hücum organizasyonlarında iyileştirilmesi gereken noktalar olduğu izlenimi verdi.

Hakem yönetimi, hava koşulları ve yapılan oyuncu tercihleri maça damga vuran unsurlar arasında yer aldı. Her iki takım da hazırlık sürecinde farklı alternatifleri görme fırsatı buldu.

GALATASARAY, TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN PENDİKSPOR İLE OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇINDA 3-3 BERABERE KALDI.