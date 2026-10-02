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Sinop'ta gazi polis memuru Numan Şen için veda töreni

Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitiren gazi polis memuru Numan Şen için düzenlenen tören sonrası naaşı Samsun'un Bafra ilçesine uğurlandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sinop'ta gazi polis memuru Numan Şen için veda töreni

Sinop'ta gazi polis memuru Numan Şen için veda töhğeni

Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden gazi ve vazife malulü polis memuru Numan Şen için kentte tören düzenlendi. Tören, Şen'in naaşının toprağa uğurlanmadan önce son kez anıldığı anlara sahne oldu.

Törenin akışı:

Tören, Sinop Polisevi'nde yapıldı; burada Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Cenaze töreni sırasında Şen'in kızı Sare, babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından Şen'in naaşı, dualarla birlikte memleketi olan Samsun'un Bafra ilçesine uğurlandı.

Şen'in görev yeri ve yakınları:

Numan Şen, Sinop Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapıyordu. 10 Temmuz 1985 doğumlu olan Şen'in, kaynaklarda 41 yaşında olduğu bildirildi. Evli ve iki çocuk babası olan Şen, geride eşi Esra Şen ile çocukları Ahmet Emir ve Sare'yi bıraktı.

Törene ayrıca Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve il protokolü katıldı. Cenaze töreninde yapılan dualar ve gözyaşları, Şen'in ailesi ve meslektaşları için vedanın ağırlığını gösterdi.

SİNOP’TA TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU YAŞAMINI YİTİREN GAZİ VE VAZİFE MALULÜ POLİS MEMURU NUMAN...

SİNOP’TA TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU YAŞAMINI YİTİREN GAZİ VE VAZİFE MALULÜ POLİS MEMURU NUMAN ŞEN İÇİN SİNOP POLİSEVİ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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