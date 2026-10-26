Niğde'de 'Birlikte Her Şey Mümkün' projesiyle öğrenci ve velilere güvenlik eğitimi

Niğde emniyeti okullarda bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların ve gençlerin suçlardan korunması ile güvenlik bilincinin artırılması amacıyla yürüttüğü faaliyetleri yoğunlaştırdı. Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirilen "Birlikte Her Şey Mümkün" projesi çerçevesinde yapılan ziyaretlerde hem öğrencilere hem de velilere kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitimin içeriği:

Gerçekleştirilen bilgilendirmelerde polislik mesleğinin görev ve sorumlulukları anlatıldı; günlük yaşamda karşılaşılabilecek güvenlik risklerine dikkat çekildi. Eğitimlerde güvenli internet kullanımı, iletişim yoluyla dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen alışveriş dolandırıcılığı, sahte para, yankesicilik, hırsızlık ve IBAN numarası kiralama gibi suç yöntemleri ele alındı. Öğrenciler ve veliler ayrıca okulda şiddetin önlenmesi ve suçtan korunma konularında bilgilendirildi.

Hedef ve uygulama noktaları:

Bilgilendirme faaliyeti kapsamında ekipler Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Abdülhamit Han Ortaokulu ile Şehit Varol Tosun İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Sunumlarda ayrıca KADES, 112 Acil Çağrı Merkezi ve e-Devlet hizmetlerinin güvenli kullanımı konularına vurgu yapıldı. Projenin amacı, ailelerde ve okullarda farkındalık oluşturarak çocukların ve gençlerin güvenliğini güçlendirmek olarak açıklandı.

NİĞDE’DE POLİSTEN ÖĞRENCİ VE VELİLERE GÜVENLİK EĞİTİMİ