Esenyurt'ta kolye tartışması silahlı saldırıya dönüştü: yeni görüntüler kayıtlarda

Saldırı ve görüntülerin içeriği:

21 Ekim 2026 tarihinde Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde gerçekleşen kuyumcu saldırısına dair yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli Dilşad D. (24)'nin kuyumcuya girip kız arkadaşına kolye almak istediğini söylediği, fiyat üzerinde tartışma çıktığı anlar yer alıyor.

Kamera kayıtları, kuyumcunun istediği fiyatı beğenmeyen şüphelinin satıcıdan indirim talep ettiğini ve teklif reddedilince tehditler savurduğunu gösteriyor. Görüntülerde Dilşad D.'nin satışın devam etmesini engelleyen diğer müşteriyle de sözlü tartışmaya girdiği, araya girerek "Senin için adam vururum" dediği aktarılıyor.

tartışmanın alevlenmesi ve silahın kullanılması:

Kayıtlarda ayrıca kuyumcunun tartışmaya müdahale ederek müşteriyi ve şüpheliyi dışarı çıkardığı, kısa süre sonra Dilşad D.'nin dükkâna geri dönüp yanında getirdiği silahla ateş etmeye başladığı görülüyor. Olay esnasında kuyumcu yanında bulunan bir eczane çalışanı kurşun isabet etmesiyle yaralandı.

Görüntüler, iş yeri çalışanlarının ve çevredeki kişilerin yaşanan kaosu yatıştırmaya çalıştığı, bazı çalışanların şüpheliye karşılık verdiği anları da içeriyor. Olay anındaki hareketlilik ve karşılıklı müdahaleler kayıtların belirgin detayları arasında yer alıyor.

operasyon, yakalama ve soruşturma:

Olayın ardından kaçan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından takip edildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu Dilşad D., gasp ettiği araçla Çatalca'da yakalandı. Yakalama ve olay yeri incelemesine ilişkin resmi ayrıntılar, soruşturmanın selameti açısından yetkililerce yürütülüyor.

Saldırıda yaralanan eczane çalışanının durumu ve kuyumcu çalışanlarıyla ilgili tıbbi ve adli süreçlere ilişkin resmi açıklamalar devam ediyor. Kamera görüntülerinin delil niteliği taşıdığı, soruşturmanın bu kayıtlar doğrultusunda derinleştirildiği bildiriliyor.

Not: Görüntüler, tartışmanın nasıl hızla şiddete döndüğünü net biçimde ortaya koyuyor; olay yerindeki tanık ifadeleri ve polis bulguları soruşturmanın ilerleyen safhalarında dosyaya eklenecek.

ESENYURT'TA KUYUMCUYA GERÇEKLEŞTİRİLEN SİLAHLI SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKT