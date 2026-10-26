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Bekdik mahallesinde trafik kazası: otomobil ve motosiklet çarpıştı, iki kişi yaralandı

Nevşehir Bekdik mahallesi TOKİ 2. Etap'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bekdik mahallesinde trafik kazası: otomobil ve motosiklet çarpıştı, iki kişi yaralandı

kaza yeri ve ilk müdahale:

Olay, Nevşehir merkez Bekdik Mahallesi TOKİ 2. Etap yakınlarında gerçekleşti. Seyir halindeki bir otomobil ile motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

yaralıların durumu:

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri sürüyor.

soruşturma ve güvenlik çağrısı:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; ekipler olay yerinde inceleme yapıyor ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuruyor. Yetkililer, trafik kurallarına uyulmasının ve dikkatli araç kullanımının önemine vurgu yaptı.

NEVŞEHİR’DE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

NEVŞEHİR’DE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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