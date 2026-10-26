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Niğde'den yerel yönetimde hidrojen uygulaması: belediye binasını kendi enerjisiyle ısıtıyor

Emrah Özdemir, Türkiye Hidrojen Zirvesi 2026'de GES, RES, 420 kWh batarya ve hidrojenli kombilerle belediye binasını kendi enerjisiyle ısıttıklarını anlattı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Merve Çelik

Niğde'den yerel yönetimde hidrojen uygulaması: belediye binasını kendi enerjisiyle ısıtıyor

zirveye evsahipliği ve katılımcı profili:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Milli İrade Yerleşkesi, Türkiye'nin enerji geleceği açısından önem taşıyan ilk Türkiye Hidrojen Zirvesi 2026'ya ev sahipliği yaptı. Zirve; bilim insanları, kamu, yerel yönetimler ve sanayi temsilcilerini bir araya getirerek ülkenin hidrojen kullanım kapasitesi ve yeşil dönüşüm hedeflerini masaya yatırdı.

niğde'nin kendi kendine yeten enerji modeli:

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, toplantıda belediyenin uyguladığı enerji modelini katılımcılarla paylaştı. Özdemir, Niğde Belediyesi'nin kurduğu Güneş Enerjisi Santrali (GES), Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), 420 kWh kapasiteli batarya depolama sistemi ve hidrojen odaklı projeleri anlattı; belediye hizmet binasında elektrik ve doğal gaza hiçbir ücret ödemeden yeşil dönüşüm gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Özdemir konuşmasında şunları söyledi: "Türkiye’de örnek olmak ve örnek işlere imza atmak istiyoruz. Niğde Belediyesi olarak geldiğimiz noktada tamamen kendi kendine yetebilen bir sistem kurmuş durumdayız. Elektriğimizi güneş enerjisi ağırlıklı olmak üzere güneş ve rüzgar enerjisinden üretiyoruz. İhtiyacımız olan elektriği ve hidrojeni bu sistemlerle ürettikten sonra, belediye binamızın tamamının ısınmasını da hidrojenli kombilerle sağlıyoruz."

bilimsel ve sektörel yankı:

Zirvede Niğde modeli, başarılı bir saha uygulaması örneği olarak öne çıktı. Katılımcı bilim insanları ve enerji firmaları ile zirveyi takip eden dinleyiciler, projenin kaynak kullanımındaki verimlilik ve doğaya verdiği önem nedeniyle uygulamayı ilgi ve takdirle karşıladı.

Özdemir, kaynakları verimli kullanma ve gelecek nesillere değer bırakma anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, yeşil dönüşüm ve temiz enerji alanında Niğde'yi öncü kılma kararlılıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

BAŞKAN ÖZDEMİR TÜRKİYE HİDROJEN ZİRVESİ’NDE NİĞDE’NİN YEŞİL ENERJİ MODELİNİ...

BAŞKAN ÖZDEMİR TÜRKİYE HİDROJEN ZİRVESİ’NDE NİĞDE’NİN YEŞİL ENERJİ MODELİNİ ANLATTI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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