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Tarlada devrilen traktör hayatını aldı

Kırşehir'in Sıdıklı Kumarkaç köyünde traktör devrildi; ağır yaralanan 33 yaşındaki Nazır Özkamalı, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını yitirdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tarlada devrilen traktör hayatını aldı

Kaza anı:

Kırşehir'in Sıdıklı Kumarkaç köyündeki tarlada, tohum ekimi sırasında bir traktörün devrilmesi sonucu Nazır Özkamalı adlı işçi traktörün altında kaldı. Olayın bildirimi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi ve olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Tedavi süreci ve sonucu:

Ambulansla hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Özkamalı, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Özkamalı kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer olayın nedenini ve oluş koşullarını belirlemek üzere inceleme yapıyor.

KIRŞEHİR&#039;DE TRAKTÖR ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

KIRŞEHİR'DE TRAKTÖR ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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