Simülasyonla emniyet kemerinin hayati önemi Karaman'da sergilendi

Jandarma uygulamalı simülasyonla kemerin önemini anlattı

Karaman'da jandarma ekipleri, emniyet kemerinin trafik kazalarındaki koruyucu rolünü uygulamalı eğitimlerle gösterdi. Etkinlik kapsamında kurulan simülasyon aracı ve eğitim tırı, farklı yaş gruplarından vatandaşlar ile öğrencilerin yoğun ilgisini çekti.

Eğitim parkuru ve simülasyonun işleyişi:

Etkinlik, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan parkurda yapıldı. İl il dolaşan Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı ile gelen ekipler önce katılımcılara emniyet kemerinin neden önemli olduğunu anlattı. Ardından simülasyon aracına alınan kişiler, aracın takla atması ve saatte 15 kilometre hızla çarpması anında kemerin sağladığı korumayı birebir deneyimledi.

Vatandaş tepkileri ve verilen mesaj:

Deneyim sonrası konuşan vatandaşlar, emniyet kemerinin kazalarda gerçekten hayat kurtardığını vurguladı ve sürücü ile yolcuların mutlaka emniyet kemeri takması gerektiğini söyledi. Simülasyon sırasında bazı katılımcıların şaşkın ve ani tepkileri gülümseten görüntüler oluştururken, eğitimi düzenleyen ekipler güvenli sürüş ve kurallara uymanın önemini yineledi.

Etkinlik, halkı bilinçlendirmeye yönelik pratik bir uygulama olarak öne çıktı; jandarma ekipleri benzer eğitimlerin devam edeceğini belirtti ve sürücülere emniyet kemeri kullanımını alışkanlık haline getirme çağrısında bulundu.

KARAMAN'DA JANDARMA EKİPLERİ, EMNİYET KEMERİNİN TRAFİK KAZALARINDA HAYAT KURTARICI ROLÜNÜ SİMÜLASYON ARACIYLA UYGULAMALI OLARAK ANLATTI.