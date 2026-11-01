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Bolu’da D-100'de üç aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

Bolu'da D-100 Üniversite ışıkları mevkisinde üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 15:35

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu’da D-100'de üç aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

Bolu’da D-100'de üç aracın karıştığı zincirleme kaza

Bolu'da D-100 kara yolunun Üniversite ışıkları mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayda üç otomobil birbirine çarparken, kaza nedeniyle yol üzerinde trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

Kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden M.P. idaresindeki 81 DM 722 plakalı otomobil ile S.G.Y. yönetimindeki 14 ADM 730 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 14 ADM 730 plakalı araç, S.R.Ç. idaresindeki 14 AR 936 plakalı otomobile çarptı. Kazaya karışan 3 araçta toplam 4 kişi yaralandı.

Müdahale, ulaşım ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik, araçların yoldan kaldırılmasına dek kontrollü sağlandı; araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili detayların tespiti sürüyor.

BOLU’DA D-100 KARA YOLUNDA 3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ...

BOLU’DA D-100 KARA YOLUNDA 3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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