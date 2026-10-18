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Hasarlı hat onarıldı: Dörtyol'da içme suyu iletimi güçlendirildi

Dörtyol'da HATSU ekipleri, Gürlevik kaynağından gelen hattın hasar gören 500 metrelik bölümünü yeniledi; çalışmayla içme suyu iletimi güçlendi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 01:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Hasarlı hat onarıldı: Dörtyol'da içme suyu iletimi güçlendirildi

Hasarlı hat onarıldı: Dörtyol'da içme suyu iletimi güçlendirildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ekipleri, Karakese Mahallesi ve Yazı bölgesine su sağlayan Gürlevik kaynağından gelen hat üzerinde bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmanın kapsamı:

Orman kesimi sırasında ve sel felaketi sonrasında zarar gören hattın 500 metrelik bölümü yenilenirken, gerekli bakım ve onarım işlemleri de tamamlandı. Müdahale, hattın hasar görmüş kısımlarının değiştirilmesi ve bağlantı noktalarının güçlendirilmesini içerdi.

Beklenen etkiler:

Yapılan çalışmalarla içme suyunun bölgeye daha sağlıklı şekilde ulaştırılması ve su kayıplarının azaltılması hedeflendi. Bu müdahalelerin, iletim hattının güvenilirliğini artırarak arıza ve kesinti risklerini azaltması bekleniyor.

DÖRTYOL’DA ZARAR GÖREN İÇME SUYU HATTININ 500 METRELİK BÖLÜMÜ YENİLENEREK BAKIM VE ONARIM...

DÖRTYOL’DA ZARAR GÖREN İÇME SUYU HATTININ 500 METRELİK BÖLÜMÜ YENİLENEREK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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