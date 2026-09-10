Tekke barajı bölge tarımını güçlendirecek, Balta sahada inceleme yaptı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bolu’da yapımı süren Tekke Barajı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Balta’ya, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ve beraberindeki heyet eşlik etti. Şantiyede DSİ yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, projenin uygulama aşamalarını yerinde gözlemledi.

Projenin hedefleri ve su kaynaklarına katkısı:

Yetkililer, Tekke Barajı’nın tamamlanmasının ardından 148 bin 350 dekar tarım arazisinin sulanmasının hedeflendiğini bildirdi. Buna ek olarak projeyle yıllık 9,21 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanmasının planlandığı belirtildi. DSİ, projenin bölgedeki tarımsal üretimi artırarak su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sunmasını amaçlıyor.

Yerel temaslar ve saha değerlendirmesi:

Şantiye ziyareti sonrası heyet, bölgedeki muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ile bölge taleplerini değerlendirdi. Balta ve beraberindekiler daha sonra Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ı ziyaret ederek ilçede devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Saha ziyaretlerinin sonunda, çalışmalara katkı veren DSİ personeline, yerel yöneticilere ve bölge halkına teşekkür edildi.

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKİF BALTA, BOLU'DA YAPIMI SÜREN TEKKE BARAJI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU. BARAJIN TAMAMLANMASIYLA 148 BİN 350 DEKAR TARIM ARAZİSİNİN SULANMASI HEDEFLENİYOR.