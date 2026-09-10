Mamak'ta hırdavat dükkanında amca polise başvurarak yeğenini öldürdüğünü bildirdi

Ankara'nın Mamak ilçesi Başak Mahallesi'nde bir hırdavat dükkanında meydana gelen olayda, amca ile yeğeni arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayın ardından zanlı polise haber vererek teslim oldu.

olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, E.T. ile yeğeni Yusuf Toy arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine amca, işyerinde yeğenine 3 el ateş etti. Sağlık ekipleri Yusuf Toy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından kendisini polise ihbar eden E.T., polis tarafından gözaltına alındı.

ANKARA'DA BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN DOLAYI YEĞENİNİ TABANCAYLA ÖLDÜREN AMCA, İŞLEDİĞİ CİNAYETİN ARDINDAN KENDİSİNİ POLİSE İHBAR EDEREK TESLİM OLDU.