Dolar 48,4892 +0,01%
Euro 56,5021 +0,00%
Bist 14.393,85 -0,77%
Altın Gram 6.873,93 -1,15%
EUR/USD 1,1629 -0,08%
Brent Petrol 106,92 +5,64%
--°

Mamak'ta hırdavat dükkanında amca polise başvurarak yeğenini öldürdüğünü bildirdi

Mamak'ta Başak Mahallesi'ndeki bir hırdavat dükkanında çıkan tartışmada E.T., yeğeni Yusuf Toy'u 3 el ateşle öldürdüğünü söyleyip polise teslim oldu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 17:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mamak'ta hırdavat dükkanında amca polise başvurarak yeğenini öldürdüğünü bildirdi

Mamak'ta hırdavat dükkanında amca polise başvurarak yeğenini öldürdüğünü bildirdi

Ankara'nın Mamak ilçesi Başak Mahallesi'nde bir hırdavat dükkanında meydana gelen olayda, amca ile yeğeni arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayın ardından zanlı polise haber vererek teslim oldu.

olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, E.T. ile yeğeni Yusuf Toy arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine amca, işyerinde yeğenine 3 el ateş etti. Sağlık ekipleri Yusuf Toy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından kendisini polise ihbar eden E.T., polis tarafından gözaltına alındı.

ANKARA&#039;DA BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN DOLAYI YEĞENİNİ TABANCAYLA ÖLDÜREN AMCA, İŞLEDİĞİ CİNAYETİN...

ANKARA'DA BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN DOLAYI YEĞENİNİ TABANCAYLA ÖLDÜREN AMCA, İŞLEDİĞİ CİNAYETİN ARDINDAN KENDİSİNİ POLİSE İHBAR EDEREK TESLİM OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nilüfer köyünde hurda kağıt deposunda yangın: çalışan dumandan etkilendi
images

Nazilli'de narkotik baskını: 20 gram eroinle üç kişi tutuklandı
images

Anamur adliyesinde savunmaya öncelik veren dönüşüm vurgusu
images

Karaman'da yolda alev alan otomobil sürücünün müdahalesiyle söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nilüfer köyünde hurda kağıt deposunda yangın: çalışan dumandan etkilendi

Orhan Ak: Fenerbahçe karşısında galibiyete odaklandık, taraftarın desteği belirleyici

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu uyarısı

Nazilli'de narkotik baskını: 20 gram eroinle üç kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı