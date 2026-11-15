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Bolu'da yürürken düşen kişi başından yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti

Bolu Karaçayır Mahallesi'nde yürürken düşen T.A. başını çarparak bir süre hareketsiz kaldı; ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri müdahale edip hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu'da yürürken düşen kişi başından yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti

Olayın gelişimi:

Olay, dün gece saatlerinde Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. sokakta yürürken dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle başını yere çarpan şahıs bir süre yerde kalkamayarak hareketsiz şekilde yattı.

İhbar ve müdahale:

Yerde hareketsiz halde bulunan şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yerinde ilk müdahale ve sevk:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından T.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedaviye alındı.

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Bolu'da yerde hareketsiz yatan şahıs ekipleri harekete geçirdi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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