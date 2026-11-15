direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı tarlaya uçtu: iki kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Bursa-Bandırma karayolu Dağkadı mevkiinde bugün saat 07.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. K 2469 BB plakalı otomobili kullanan Şükrü M. (68), sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki tarlaya uçtu.

yaralıların sağlık durumu:

Kazada sürücü Şükrü M. (68) ile araçta yolcu olarak bulunan Zeyneb İ. (67) yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

yol koşulları ve bölgedeki durum:

Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle yolun kayganlaşmasıyla birlikte Karacabey-Bandırma karayolunda trafik kazalarında artış yaşanmaya başladı.

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