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direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı tarlaya uçtu: iki kişi yaralandı

Bursa-Bandırma karayolu Dağkadı mevkiinde sabah 07.30'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçan araçtaki iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı tarlaya uçtu: iki kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Bursa-Bandırma karayolu Dağkadı mevkiinde bugün saat 07.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. K 2469 BB plakalı otomobili kullanan Şükrü M. (68), sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki tarlaya uçtu.

yaralıların sağlık durumu:

Kazada sürücü Şükrü M. (68) ile araçta yolcu olarak bulunan Zeyneb İ. (67) yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

yol koşulları ve bölgedeki durum:

Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle yolun kayganlaşmasıyla birlikte Karacabey-Bandırma karayolunda trafik kazalarında artış yaşanmaya başladı.

KARACABEY&#039;DE OROMOBİL TARLAYA UÇTU: 2 YARALI

KARACABEY'DE OROMOBİL TARLAYA UÇTU: 2 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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