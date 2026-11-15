Elbistan'da hayvancılıkta kritik önlem: 37 mahalle karantinaya alındı

Elbistan'da karantina uygulamaları başladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle yerel yetkililer bir dizi tedbir aldı. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün duyurusuna göre hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla 37 mahallede karantina tedbirleri uygulamaya kondu.

Karantina ve hareket kısıtlamaları:

Karantina süresince belirlenen mahallelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sevk ve hareketleri kısıtlandı. Yetkililer, alınan kararların salgının kontrol altına alınması için geçerli olduğunu vurgularken, yetiştiricilerden biyogüvenlik tedbirlerine titizlikle uymaları istendi.

Aşı kampanyasında süre uzatımı:

İlçede eylül ayında başlayan sonbahar dönemi aşı kampanyası kapsamında 83 bin doz aşı yapılması planlanıyordu. Normal şartlarda kampanyanın 14 Eylül'de sona ereceği bildirilmişti; ancak Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla kampanyanın süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Yetkililer, karantina ve aşılama çalışmalarının eş zamanlı yürütüleceğini belirterek, hastalığın yayılımının önlenmesi için bölge halkının ve hayvan sahiplerinin kurallara uymasının önemini bir kez daha hatırlattı.

KAHRAMANMARAŞ’IN ELBİSTAN İLÇESİNDE TESPİT EDİLEN ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE 37 MAHALLEDE KARANTİNA TEDBİRLERİ UYGULANMAYA BAŞLANIRKEN, KENT GENELİNDEKİ ŞAP AŞILAMA KAMPANYASININ SÜRESİ DE 31 ARALIK’A KADAR UZATILDI.