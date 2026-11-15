Bolu'da sokakta dengesini kaybeden kişi başından yaralandı

Dün gece saatlerinde Karaçayır Mahallesi Hitit Sokakta meydana gelen olayda, T.A. adlı şahıs sokakta yürürken dengesini kaybedip düştü. Düşmenin etkisiyle başını yere çarptığı belirtilen kişi bir süre yerde hareketsiz kaldı.

olayın gelişimi:

Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerinde bekleyen kişiler, yerde hareketsiz yatan şahsın yardımına koştu ve ekiplerin gelmesini sağladı.

müdahale ve nakil:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekipleri, T.A.'ya yapılan ilk müdahalenin ardından şahsı ambulansla hastaneye ulaştırdı. Polis ekipleri de olay çevresinde gerekli önlemleri aldı.

BOLU’DA ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLEN BİR KİŞİ, DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞTÜ. BAŞINI YERE ÇARPAN ŞAHSI YERDE HAREKETSİZ GÖREN VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE BÖLGEYE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.