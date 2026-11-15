Yağdere üzerinde yenilenme: Atça'da eski köprü söküldü

Atça'da köprü yıkıldı, yenisi için hazırlık sürüyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesinde, Yağdere Çayı üzerinde Tomas Kahvesi yolu üzerindeki zarar gören köprü yıkıldı. Sultanhisar Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yapının sökümü tamamlandı.

yıkım ve belediye açıklaması:

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, zarar gören köprünün yıkımının gerçekleştirildiğini bildirdi. Yıldırımkaya, sürecin ardından yeni köprünün yapım çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

yeni köprü için hazırlıklar:

Bölgede yeni köprünün inşası için hazırlıkların sürdüğü ve yapım çalışmalarının başlatılacağı bildirildi. Sultanhisar Belediyesi yetkilileri, önümüzdeki dönemde projenin hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNE BAĞLI ATÇA MAHALLESİ'NDE YAĞDERE ÇAYI ÜZERİNDE BULUNAN VE ZARAR GÖREN KÖPRÜ YIKILDI. BÖLGEDE YENİ KÖPRÜNÜN YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALARIN BAŞLATILACAĞI BİLDİRİLDİ.