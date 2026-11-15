Kırıkkale'de trafik polisi otobüs yolcularının kemerini taktırmadan sefere izin vermedi

Denetim sırasında uygulama:

Kırıkkale'de, 43 ilin bağlantı noktasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kış lastiği denetimi kapsamında şehirlerarası yolcu otobüsleri ve ticari araçlarda kapsamlı kontrol yapıldı. Araçların lastikleri ve takografları incelenirken, aynı zamanda emniyet kemeri denetimi de gerçekleştirildi. Denetimler sırasında trafik polisi Ramazan Karaca, yolcu otobüslerine bindi ve uygulamayı yakından takip etti.

Polisin müdahalesi ve yolcuların uyarılması:

Denetim sırasında Ali Osman Ulusoy firmasına ait bir otobüse binen trafik polisi Ramazan Karaca, araç içindeki yolcuları tek tek emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyardı. Karaca, kemer takılmasını sağladıktan ve kontroller tamamlanmadan otobüsün hareket etmesine izin vermedi. Yolculara güvenlik gerekçelerini anlatarak, ani fren veya yola çıkan bir hayvan gibi beklenmedik durumlarda kemerin hayat kurtardığını vurguladı.

Sürücüye ve yol güvenliğine yönelik uyarılar:

Karaca, otobüs sürücüsüne de sorumluluğunu hatırlatarak yolculuk sırasında sık sık emniyet kemeri anonsu yapılmasını istedi ve cep telefonu kullanımından kaçınılmasını tavsiye etti. Denetimde öne çıkan uyarılarından bazıları şunlardı: 'Önümüze bir hayvan, bir köpek çıkabilir. Ani fren yapıldığında sizler de burada sıkıntı yaşarsınız. Emniyet kemerlerimizi takıyoruz. Allah korusun, araçtan fırlamalar oluyor.' Ayrıca Karaca, sürücüye hitaben 'Sonuçta sizler yolcu taşıyorsunuz, can taşıyorsunuz. Bunların da aileleri var, çoluğu çocuğu var' ifadelerini kullanarak sorumluluğun önemine dikkat çekti.

Uyarıların ardından kemerlerini takan yolcuların bulunduğu otobüse hareket izni verildi ve denetim ekipleri diğer araç kontrollerine devam etti.

Trafik polisi otobüse bindi, kemerler takılmadan hareket ettirmedi