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Kış denetiminde otobüste sıkı talimat: kemerler takılmadan hareket yok

Kırıkkale'de kış lastiği denetiminde otobüse binen trafik polisi, kemer takılmadan hareket etmeyip yolcuları ve şoförü güvenlik için uyardı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kış denetiminde otobüste sıkı talimat: kemerler takılmadan hareket yok

Denetim sırasında otobüste müdahale:

Kırıkkale'de gerçekleştirilen kış lastiği denetimleri sırasında şehirlerarası yolcu otobüsünde dikkat çeken bir uygulama yaşandı. Ramazan Karaca adlı trafik polisi, Ali Osman Ulusoy firmasına ait araca bindi ve denetimler tamamlanana kadar otobüsün hareket etmesine izin vermedi.

Uygulamada lastikler ve takograflar kontrol edilirken aynı zamanda yolcuların emniyet kemeri kullanımı da denetlendi. Karaca, kemer takmayan yolcuları tek tek uyararak herkesin kemerini takmasını sağladı.

Emniyet kemerinin önemi:

Karaca, yolculara emniyet kemerinin olası risklere karşı koruma sağladığını anlattı ve denetim sırasında şunları söyledi: "Önümüze bir hayvan, bir köpek çıkabilir. Ani fren yapıldığında sizler de burada sıkıntı yaşarsınız. Emniyet kemerlerimizi takıyoruz. Allah korusun, araçtan fırlamalar oluyor. Camlar kırıldığında yolcu karşı tarafa geçebiliyor ve zarar görüyor. Araçta kalan, emniyet kemeri takan yolcular ise bu tür durumlarda daha güvende oluyor. Araca bindiğimizde emniyet kemerlerimizi kullanalım. Kendi şahsi araçlarımızda da aynı".

Sürücüye yönelik uyarılar:

Karaca, otobüs şoförüne de sorumluluğunu hatırlatarak yolculuk sırasında sık sık kemer anonsu yapılmasını istedi. Karaca, kış şartlarında ani frenleme riskine dikkat çekerek: "Kaptan, ara ara yolcularımızı uyaralım. Emniyet kemerlerini taktıralım. Çünkü önümüz kış. Hava yağışlı, ani fren yapabiliyorsunuz. Bundan dolayı yolcular emniyet kemeri takmadığında zarar görebilir. Sizler de ara ara uyarın, kontrollerini yapın. Sorumluluk sizlerde de var" ifadelerini kullandı.

Ayrıca sürücülerin cep telefonu kullanmamaları ve dikkatli araç kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Denetimin sürdürülmesinin ardından, kemerlerini takan yolcuların olduğu otobüsün yoluna devam etmesine izin verildi.

Yetkililer, 43 ilin bağlantı noktası konumunda olan Kırıkkale'deki bu tür denetimlerin, hem kış koşullarına hazırlık hem de yolcu güvenliğini artırma amacı taşıdığını belirtti.

KIRIKKALE&#039;DE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ SIRASINDA YOLCU OTOBÜSÜNE BİNEN TRAFİK POLİSİ, EMNİYET KEMERİ...

KIRIKKALE'DE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ SIRASINDA YOLCU OTOBÜSÜNE BİNEN TRAFİK POLİSİ, EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN YOLCULARI TEK TEK UYARDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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