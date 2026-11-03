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Bolu'daki ihaleye fesat soruşturmasında üç kişi ev hapsine çıkarıldı

Bolu'daki soruşturmada tutuklanan Rasim Özdemir, Neşe Esen ve Tural Ateş, avukatların başvurusu üzerine ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu'daki ihaleye fesat soruşturmasında üç kişi ev hapsine çıkarıldı

Bolu Belediyesi soruşturmasında tahliye kararı

Bolu Belediyesi bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan üç yetkili, avukatların başvurusu üzerine ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve mahkemece tutuklanan isimlerin duruşma süreci yeniden değerlendirildi.

operasyonun ayrıntıları:

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında 26 Ekim sabahı önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görevli Samet Bilge ve Tural Ateş gözaltına alındı. Soruşturma, şüphelilere yöneltilen "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" suçlamaları çerçevesinde yürütüldü.

mahkeme süreci ve tahliye kararı:

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheliden, nöbetçi mahkemece Rasim Özdemir, Neşe Esen ve Tural Ateş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Samet Bilge ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukatların yaptığı tahliye başvurusu ve dosyanın yeniden değerlendirilmesi sonucunda, tutuklu bulunan üç isim hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Karar gereği, Rasim Özdemir, Neşe Esen ve Tural Ateş ev hapsi şartıyla tahliye edildi; soruşturma ve yargılama sürecinin devam ettiği bildirildi.

BOLU BELEDİYESİ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ‘İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA’ VE ‘ZİMMET’ SORUŞTURMASI...

BOLU BELEDİYESİ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ‘İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA’ VE ‘ZİMMET’ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANAN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI RASİM ÖZDEMİR, PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ NEŞE ESEN İLE TURAL ATEŞ, EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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