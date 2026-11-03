Karadere mevkiinde minibüs devrildi, sürücü K.G. yaralandı

Karadere mevkiinde kaza

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, saat 15.30'da Hekimhan-Kuluncak karayolu Karadere mevkiinde bir minibüsün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre, sürücü K.G. idaresindeki 44 ET 169 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DEVRİLEN MİNİBÜS VE OLAY YERİ