Zeytinburnu'nda balkonu çöken bina boşaltıldı, 18 aile misafirhanelere yerleştirildi

Zeytinburnu'da üst kat balkonu çöktü

Sümer Mahallesi 26/4. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki balkon, saat 12.30 civarında bilinmeyen bir sebeple çöktü. Olayı fark eden apartman sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler binada yaşayanları güvenlik amacıyla tahliye etti.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ve itfaiye ekipleri, binada yaşayan 18 aileyi kısa sürede dışarı çıkardı ve binayı girişe ve çıkışa yasakladı. Tahliye edilen aileler, belediye ile kaymakamlık tarafından belirlenen misafirhanelere yönlendirildi. Yetkililer binanın güvenlik değerlendirmesinin yapılacağını bildirdi.

apartman sakinlerinin ifadeleri:

Emel Doğan adlı bina sakini, olay anında evde olmadığını, çocuğunun haber verdiğini anlattı. Doğan, 'Ben burada değildim oğlum evdeydi, o haber verdi, büyük bir ses geldi diye. Deprem olduğunu zannetmiş, yıkıldığını görünce dışarı çıkmışlar. Tüm binayı dışarı çıkarmışlar. 18 daire var burada. Çöken balkonun bir kat altında oturuyorum. Bize burada oturamazsınız dediler. Bizi ötele yerleştirecekler' dedi.

görüntü ve güvenlik önlemleri:

Olayın ardından tahliye edilen bina havadan görüntülendi. Yetkililer, olası can ve mal kaybını önlemek amacıyla çevrede güvenlik önlemleri alırken, yapının hasar tespit çalışmaları ve gerekli incelemeler için teknik ekiplerin çalışacağı bildirildi.

Zeytinburnu’nda balkonu çöken 3 katlı bina tahliye edildi