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Konya'da bir ay süren jandarma operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu bulundu

Konya İl Jandarma Komutanlığı'nın 1-31 Ekim tarihli operasyonlarında binlerce uyuşturucu madde ele geçirildi; 82 kişiden 7'si tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 17:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'da bir ay süren jandarma operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu bulundu

operasyonun kapsamı:

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürerek 1-31 Ekim tarihleri arasında birçok adreste operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda farklı türlerde ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonlarda 8 bin 418 adet sentetik hap, 2 bin 779 gram kubar esrar, 850 gram skunk, 488 adet ekstazi, 302 gram kenevir tohumu, 219 gram bonzai, 180 gram pregabalin, 67 gram metamfetamin, 39 adet captagon, 12 gram kokain, 9 kök skunk ve 4 gram skunk tohumu ele geçirildi.

şüpheliler ve yasal süreç:

Operasyonlarda yakalanan 82 şüpheliden 75'i ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Diğer 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KONYA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE...

KONYA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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