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Amasya'da saklandıkları evde yakalandılar: kasten öldürme şüphelilerinden 107 uyuşturucu hap ele geçirildi

Amasya'da kasten öldürme suçundan aranan B.A. ve E.G. saklandıkları evde yakalandı; operasyonda evde 107 uyuşturucu hap ele geçirildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 17:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Amasya'da saklandıkları evde yakalandılar: kasten öldürme şüphelilerinden 107 uyuşturucu hap ele geçirildi

operasyon ve yakalama:

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Amasya Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından İskilip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kasten öldürme suçundan aranan B.A. ve E.G. isimli şüpheliler saklandıkları ikamette yakalandı.

arama ve ele geçirilenler:

İkamette yapılan aramada, uyuşturucu hap olduğu değerlendirilen 107 adet madde ele geçirildi.

adli süreç:

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adli mercilere sevk edildi; her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, AMASYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE, AMASYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ...

EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, AMASYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE, AMASYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ EKİPLERİNCE ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA İSKİLİP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN ARANAN B.A. VE E.G. İSİMLİ İKİ ŞÜPHELİ SAKLANDIKLARI İKAMETTE YAKALANDI. İKAMETTE YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU HAP OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 107 ADET MADDEYE DE EL KONULDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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