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Kuşadası'nda kortlarda sonbahar kupası mücadelesi

Kuşadası Tenis Kulübü, TTF takvimindeki Büyükler Sonbahar Kupası Serisi-2'ye ev sahipliği yapıyor; 2-6 Kasım'da 47 sporcu madalya için yarışıyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kuşadası'nda kortlarda sonbahar kupası mücadelesi

Kuşadası Tenis Kulübü ev sahipliğinde serinin ikinci ayağı

Kuşadası Tenis Kulübü, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) takviminde yer alan Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-2 organizasyonunun Aydın etabına ev sahipliği yapıyor. Turnuva 2 Kasım'da başlayıp 6 Kasım'a kadar sürecek ve 13 yaş ve üzeri sporcuların katılımına açık.

turnuva katılımcıları ve program:

Kuşadası ayağında toplam 47 sporcu mücadele ediyor; bunların 17'si kadın, 30'u erkek kategorisinde korta çıkıyor. Organizasyon, Serisi-2 kapsamındaki dört şehirde gerçekleştirilen etabın bir parçası olup Adana, Ankara, Aydın ve Bursa'daki karşılaşmalarla eş zamanlı ilerliyor. Turnuva süresince sporcular tek tek maçlar yaparak kategorilerinde dereceye girmek için yarışacaklar.

tesis ve ev sahipliğinin önemi:

Denizi Mahallesi'nde yer alan Kuşadası Tenis Kulübü, uluslararası standartlara sahip gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ile bir antrenman kortu sunuyor. Tesis daha önce farklı yaş gruplarına yönelik turnuvalara ev sahipliği yaptı ve bu organizasyonla Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen sporcuları bir araya getiriyor. Turnuva tamamlandığında kategorilerinde dereceye giren sporcular resmi sonuçlarla ilan edilecek.

KUŞADASI TENİS KULÜBÜ, TÜRKİYE GENELİNDE DÖRT ŞEHİRDE DÜZENLENEN BÜYÜKLER SONBAHAR KUPASI TÜRKİYE...

KUŞADASI TENİS KULÜBÜ, TÜRKİYE GENELİNDE DÖRT ŞEHİRDE DÜZENLENEN BÜYÜKLER SONBAHAR KUPASI TÜRKİYE SERİSİ-2 İSİMLİ TURNUVAYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. TURNUVANIN KUŞADASI AYAĞINDA 17 KADIN VE 30 ERKEK OLMAK ÜZERE TOPLAM 47 SPORCU MÜCADELE EDİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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