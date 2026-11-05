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Boluspor yükselişini sürdürmek istiyor

Mustapha Yatabare, Sivasspor galibiyetinin ardından Boluspor'un çıkışta olduğunu belirtti ve Bodrum FK maçı için maksimum puan istediklerini söyledi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:07

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Boluspor yükselişini sürdürmek istiyor

antrenman ve maç hazırlıkları:

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında deplasmanda Sivassporrakipini mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan Boluspor, 14. haftada sahasında oynayacağı Bodrum FK karşılaşmasına hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde çalışmalarını Karaçayır'daki kulüp tesislerinde sürdürüyor.

Teknik Sorumlu Mustapha Yatabare yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koşu ve kondisyon çalışmalarıyla başladı. Futbolcular iki grup halinde geniş alanda top kapma ve şut çalışması yaptı; antrenman çift kale maç ve taktik çalışmayla tamamlandı. Çalışmanın programı, maç temposunu korumaya ve takımın ortak oyun anlayışını pekiştirmeye yönelik olarak planlandı.

teknik sorumlunun değerlendirmesi:

Antrenman öncesinde konuşan Mustapha Yatabare, takımın son dönem performansından memnun olduğunu vurguladı. Yatabare, "Geldiğimiz günden beri takıma iyi şeyler vermeye çalışıyoruz. Genelde iyi gidiyoruz. Sadece birkaç maçta şanssızlık oldu ama takım şu an iyi bir çıkış yakaladı. Onu devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yatabare, Bodrum FK maçının önemine de değinerek rakibin güçlü olduğunu ancak önceliklerinin kendi oyunlarını geliştirmek olduğunu belirtti: "Bu maç bütün maçlar gibi önemli bir maç. Rakip bütün takımlar gibi iyi bir takım ama biz kendi oyunumuza, kendi takımımıza bakıyoruz. Elimizden geleni yapacağız ve inşallah bu maçı alacağız."

Teknik sorumlu sözlerini, takımın çalışma disiplini ve hedefleri üzerine şöyle sürdürdü: "Biz geldiğimiz günden bu yana bireysel olarak, takım olarak çok çalışıyoruz. Herkesten maksimum verim almaya çalışıyoruz. Şu an iyi gittiğimizi, ileride daha iyi olacağımızı söylüyoruz. Hedef puan almak, maksimum puan almak."

Boluspor'un hazırlıkları, maç öncesi ritmini korumaya ve saha içi uyumu artırmaya odaklanmış durumda. Teknik ekip ve oyuncular, Bodrum FK karşılaşmasından alınacak sonucu takımın devam eden çıkışını pekiştirecek bir fırsat olarak görüyor.

BOLUSPOR TEKNİK SORUMLUSU MUSTAPHA YATABARE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

BOLUSPOR TEKNİK SORUMLUSU MUSTAPHA YATABARE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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