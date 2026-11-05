Sivasspor Vanspor FK maçı için taktik ağırlıklı çalıştı

Sivasspor Vanspor FK maçı hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü
Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Vanspor FK maçı öncesinde sahada yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Çalışma, teknik ekibin yönlendirmesiyle planlı bir program çerçevesinde gerçekleştirildi.
antrenmanın detayları:
Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ve yardımcılarının yönetimindeki idman, başlangıçta ısınma hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular üzerinde pas organizasyonlarına yer verilirken antrenmanın ilerleyen bölümlerinde takımın düzeni ve taktik organizasyonlara odaklanıldı.
hazırlığın odak noktası:
Çalışmada pas temposu ve takım içi koordinasyonun öne çıktığı, taktiksel düzenlemelerle karşılaşmaya hazırlık yapıldığı gözlendi. Antrenman, maç temposuna uyum sağlama ve organizasyon disiplinini pekiştirme amacını taşıdı.
Sivasspor teknik heyeti ve oyuncular, maç günü öncesinde benzer antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlamayı sürdürecek.
SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 14. HAFTASINDA DEPLASMANDA VANSPOR FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.
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