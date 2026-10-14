Bolvadin emniyetinde bir ilk: Serap Yılmaz ilçe emniyet müdürü oldu

Bolvadin'de emniyet tarihinde yeni bir adım

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Serap Yılmaz atandı. Yılmaz, ilçenin kayıtlarına geçen ilk kadın ilçe emniyet müdürü olarak göreve başladı.

atanma süreci ve görev değişikliği:

Önceki müdür Tayyar Arıkan'ın Balıkesir'e tayin olmasının ardından boşalan makama, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Çocuk Şube Müdürü olarak görev yapan Serap Yılmaz atandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu atama ile görev değişikliği resmiyet kazandı.

ilk kadın müdürün yerel ve simgesel anlamı:

Bu atama, Bolvadin emniyet teşkilatı tarihinde bir dönüm noktası olarak kayda geçti. İlçenin ilk kadın ilçe emniyet müdürü unvanı, kadın yöneticilerin yerel temsilini güçlendiren somut bir adım olarak değerlendiriliyor ve toplumun farklı kesimlerinde dikkat çekiyor.

Serap Yılmaz'ın göreve başlamasıyla birlikte ilçedeki güvenlik hizmetlerinin yönetiminde meydana gelecek uygulama ve iş birliği dinamikleri yakından takip edilecek.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE SERAP YILMAZ ATANDI. YILMAZ, İLÇE TARİHİNDE EMNİYET TEŞKİLATININ BAŞINA GEÇEN İLK KADIN MÜDÜR OLARAK KAYITLARA GEÇTİ.