Bolvadin'de gençler sabah namazında buluşuyor

Projenin hedefleri:

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş öncülüğünde yürütülen Vakti Kuşanmak Projesi, ilçedeki gençlerin manevi ve kişisel gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Eğitim anlayışını sadece akademik başarıyla sınırlamayan proje, öğrencilerin kalbine ve ruhuna dokunmayı hedefleyen vizyoner bir yaklaşım sergiliyor.

Sabah namazı buluşması:

Yarın Çarşı Camii'nde gerçekleştirilecek sabah namazı etkinliğinde öğrenciler, veli ve vatandaşlar bir araya gelecek. Programın temel hedefleri arasında birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek bulunuyor.

Etkinlik sonrası ikram:

Sabah namazının ardından katılımcılara sıcak çorba ikramı yapılacak; etkinlik, gençlerin sosyal bağlarını güçlendirme ve toplumsal dayanışmayı artırma amacına hizmet edecek şekilde tasarlandı.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI, İLÇEDEKİ GENÇLERİN MANEVİ VE KİŞİSEL GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR.