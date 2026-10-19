Dolar 49,5491 +0,08%
Euro 55,5929 -0,10%
Bist 11.607,96 -0,97%
Altın Gram 6.672,76 +0,18%
EUR/USD 1,1216 -0,25%
Brent Petrol 108,31 -1,41%
--°

Bolvadin'de gençler sabah namazında buluşuyor

Vakti Kuşanmak Projesi ile Bolvadin'de öğrenciler Çarşı Camii'nde sabah namazında buluşacak; birlik ve manevi değerler ön plana çıkarılacak.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bolvadin'de gençler sabah namazında buluşuyor

Projenin hedefleri:

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş öncülüğünde yürütülen Vakti Kuşanmak Projesi, ilçedeki gençlerin manevi ve kişisel gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Eğitim anlayışını sadece akademik başarıyla sınırlamayan proje, öğrencilerin kalbine ve ruhuna dokunmayı hedefleyen vizyoner bir yaklaşım sergiliyor.

Sabah namazı buluşması:

Yarın Çarşı Camii'nde gerçekleştirilecek sabah namazı etkinliğinde öğrenciler, veli ve vatandaşlar bir araya gelecek. Programın temel hedefleri arasında birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek bulunuyor.

Etkinlik sonrası ikram:

Sabah namazının ardından katılımcılara sıcak çorba ikramı yapılacak; etkinlik, gençlerin sosyal bağlarını güçlendirme ve toplumsal dayanışmayı artırma amacına hizmet edecek şekilde tasarlandı.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN...

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI, İLÇEDEKİ GENÇLERİN MANEVİ VE KİŞİSEL GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zayıflama iğneleri birkaç kilo için çözüm olmamalı, hekim gözetimi şart
images

Bozdoğan’da dayanışma vurgusu: başkan Özel muhtarlarla bir araya geldi
images

Nazilli'de muhtarlar gününde Gül Esin mezarı başında anıldı
images

Kartal katlı kavşağı çalışmaları sahada hızla ilerliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dusart'la yeni rota: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda taze başlangıç

Zayıflama iğneleri birkaç kilo için çözüm olmamalı, hekim gözetimi şart

Ayazağa'da sel sırasında araçların üst üste bindiği anlar kamerada

Kardeşlik notaları Karabük sahnesinde yankılandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi